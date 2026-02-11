Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποίησε σήμερα Τετάρτη (11/2), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την έβδομη μέσα σε έναν χρόνο. Οι δυο ηγέτες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις σχετικά με το Ιράν.

«Επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν»

«Μόλις ολοκλήρωσα τη συνάντησή μου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, κ. Νετανιάχου, και διάφορους εκπροσώπους του. Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση, η εξαιρετική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας συνεχίζεται. Δεν επιτεύχθηκε τίποτα οριστικό, εκτός από το ότι επέμεινα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Αν είναι δυνατόν, ενημέρωσα τον πρωθυπουργό ότι αυτό θα ήταν προτιμότερο. Αν δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει απλώς να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.

Την τελευταία φορά, το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν καλύτερο να μην συνάψει συμφωνία και δέχτηκε το χτύπημα του Midnight Hammer — κάτι που δεν του βγήκε σε καλό. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι πιο λογικό και υπεύθυνο. Επιπλέον, συζητήσαμε την εξαιρετική πρόοδο που σημειώνεται στη Γάζα και στην περιοχή γενικότερα. Υπάρχει πραγματικά ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Δείτε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

Οι πιέσεις Νετανιάχου για το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, σύμφωνα με το Associated Press πιέζει τις ΗΠΑ να επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους προς το Ιράν ώστε να συμπεριλάβουν τον τερματισμό της υποστήριξης από την Ισλαμική Δημοκρατία σε ομάδες όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ και τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της. Από την πλευρά του, ο Τραμπ εξέφρασε μια κάποια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια διπλωματική πρόοδος με το Ιράν.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να επισημοποιήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Τι είχε δηλώσει ο Νετανιάχου πριν αναχωρήσει από το Ισραήλ για τις ΗΠΑ

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα, εκ μέρους της Τεχεράνης, της στήριξής της σε περιφερειακές οργανώσεις (Χεζμπολάχ, Χούθι…). Υποστήριξε επίσης ότι η ανάληψη στρατιωτικής δράσης είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιλυθεί δια παντός το θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης, στην Ουάσινγκτον, ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας την Τρίτη στο τηλεοπτικό κανάλι Fox Business, o Τραμπ είπε ότι «θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία» με το Ιράν, προσθέτοντας ότι «οι Ιρανοί θα ήταν ηλίθιοι» αν αρνούνταν την προσφορά του.

Με πληροφορίες από το Associated Press