O πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου να ασκεί βέτο σε νομοσχέδια που θα ψηφίζουν οι Δημοκρατικοί, όταν πάρουν τον έλεγχο του Κογκρέσου το 2027.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ χαρακτήρισε το προεδρικό βέτο «εξαιρετικά ισχυρή εξουσία» και δήλωσε ότι η απειλή του να μπλοκάρει νομοσχέδια θα οδηγήσει τους Δημοκρατικούς σε πιο μετριοπαθή στάση όσον αφορά τις πολιτικές τους.

Βίντεο από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

«Θα μου στέλνουν νομοσχέδια και εγώ θα τους ασκώ βέτο. Και τότε θα μου στέλνουν περισσότερα νομοσχέδια και εγώ θα τους ασκώ βέτο», σημείωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Και μπορούν να συνεχίσουν έτσι για δύο χρόνια και έναν μήνα, γιατί τόσος είναι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας, και εγώ θα εξακολουθώ να ασκώ βέτο», προσέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.