Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι εκτελέσεις διαδηλωτών στο Ιράν, τις οποίες χαρακτήρισε «ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων», πρέπει να «σταματήσουν τώρα».

«Η καταρρέουσα Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν πληρώνει ένα μεγάλο μέρος του στρατού της, ενώ ταυτόχρονα σκοτώνει διαδηλωτές, ακόμη και όταν δεν διαμαρτύρονται», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Πρόκειται για μια ανθρωπιστική κρίση επικών διαστάσεων, η οποία πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ», πρόσθεσε.