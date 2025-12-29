Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Κυριακή ότι η κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία αναμένει να γίνει σαφής μέσα τις επόμενες λίγες εβδομάδες.

«Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» –αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι–, είπε ο Ρεπουμπλικάνος μετά τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για «πολύ δύσκολες» συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη επίσκεψή του στην Ουκρανία, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό, δηλώνοντας πως «πρότεινα να πάω και να μιλήσω στο κοινοβούλιό τους».

Έκανε λόγο για «πολλές προόδους» στη συνάντησή του με τον ομόλογό του Ζελένσκι.

«Έχουμε πλησιάσει πολύ» σε συμφωνία για το Ντονμπάς, διαβεβαίωσε ο Τραμπ.

Προγραμματίζεται νέα συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες μέσα στον Ιανουάριο, είπε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP