Την πλήρη ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Βενεζουέλα, η οποία επλήγη από δύο ισχυρότατες σεισμικές δονήσεις, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth Social» τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 25 Ιουνίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπογράμμισε το μέγεθος της καταστροφής, κάνοντας λόγο για μεγάλο αριθμό θυμάτων, παρά το γεγονός ότι οι Αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε επίσημο απολογισμό.

«Οι δύο μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν τον σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι τεράστιοι σε μέγεθος και προκάλεσαν φοβερό αριθμό θανάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπληρώνοντας: «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν! Θα σταθούμε στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας».

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Σε πλήρη συντονισμό με τον Λευκό Οίκο, η αμερικανική διπλωματία έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την αποστολή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.

Όπως γνωστοποίησε νωρίτερα μέσω της πλατφόρμας «Χ» ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Λαντάου, η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε στενή και διαρκή «επαφή» με τις Αρχές της Βενεζουέλας, ενώ έχει ήδη αρχίσει η κινητοποίηση των απαραίτητων πόρων για τη στήριξη των σεισμοπαθών.