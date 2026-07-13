Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Τα Στενά του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΑ και θα παραμείνουν ΑΝΟΙΧΤΑ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στα Στενά.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ». Ωστόσο, για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί του συνόλου κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτεται κάθε κόστος που απαιτείται για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσουν αμέσως.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα ότι ο μοναδικός τρόπος να αποκατασταθεί η κανονική ροή της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι να σταματήσουν οι στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στον θαλάσσιο δίαυλο, και προειδοποίησαν πως «η συνεχιζόμενη ανάμειξη θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επεισόδια στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και αερίου».