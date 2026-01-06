Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες για να τους επιτρέψει να ανοικοδομήσουν τις ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News χθες Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Ο Ντ. Τραμπ υποστήριξε πως το έργο αυτό θα απαιτούσε λιγότερους από 18 μήνες.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι: «Ένα τεράστιο ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το επενδύσουν, για να αποζημιωθούν στη συνέχεια είτε από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω μελλοντικών εσόδων».

Ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει το συνολικό κόστος της αναβάθμισης των υποδομών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «θα δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά από τις εταιρείες», σημειώνοντας πως «θα τα πάνε πολύ καλά». «Και η χώρα θα τα πάει καλά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας «θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου». Όπως σημείωσε, «μια Βενεζουέλα που παράγει πετρέλαιο είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κρατά χαμηλά τις τιμές». Σύμφωνα με τα στοιχεία η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στα 2,81 δολάρια το γαλόνι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021.