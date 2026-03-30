Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του, στους Financial Times ότι θέλει να «πάρει το πετρέλαιο του Ιράν» και θα μπορούσε να καταλάβει τον κόμβο εξαγωγών του νησιού Χαργκ καθώς οι ΗΠΑ στέλνουν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει ωθήσει τη Μέση Ανατολή σε κρίση και έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου σε άνοδο άνω του 50% μέσα σε ένα μήνα. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 116 δολάρια το βαρέλι το πρωί της Δευτέρας στην Ασία, κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ είπε: «Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, το αγαπημένο μου πράγμα είναι να παίρνω το πετρέλαιο από το Ιράν, αλλά κάποιοι ηλίθιοι άνθρωποι στις ΗΠΑ λένε: “γιατί το κάνετε αυτό;” Αλλά είναι ηλίθιοι άνθρωποι».

«Ίσως πάρουμε το νησί Χαργκ ίσως όχι. Έχουμε πολλές επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ στους FT. «Θα σήμαινε επίσης ότι θα έπρεπε να μείνουμε εκεί (στο νησί) για λίγο καιρό».

Ερωτηθείς για την κατάσταση της ιρανικής άμυνας στο νησί Χαργκ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι έχουν καμία άμυνα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε πολύ εύκολα».

Ωστόσο, παρά τις απειλές του να κατασχέσει την ιρανική παραγωγή πετρελαίου, ο Τραμπ τόνισε ότι οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μέσω Πακιστανών «απεσταλμένων» προχωρούν καλά. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία έως τις 6 Απριλίου για να αποδεχτεί το Ιράν μια συμφωνία που τερματίζει τον πόλεμο ή θα αντιμετωπίσει αμερικανικά πλήγματα στον ενεργειακό του τομέα.