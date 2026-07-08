Σε μια κίνηση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στο μέτωπο της Ανατολικής Ευρώπης, η Ουάσιγκτον αποφάσισε να δώσει το πράσινο φως στο Κίεβο για την εγχώρια παραγωγή των υπερσύγχρονων αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παράσχουν την απαιτούμενη αδειοδότηση ώστε η Ουκρανία να ξεκινήσει τη δική της γραμμή κατασκευής των συγκεκριμένων πυραύλων.

«Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως απευθύνει αίτημα για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αναχαίτισης, το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους. Αναμενόταν να θέσει το θέμα στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους,

Ο Τραμπ είπε πως και οι δύο πλευρές στον πόλεμο θα ήθελαν να τον δουν να τερματίζεται, όμως τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «δύσκολοι».

«Έχουμε διευθετήσει πολλούς πολέμους και αυτός είναι εκείνος που πίστευα πως ενδεχομένως θα ήταν ο ευκολότερος, όμως ο Πούτιν είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας και αυτός εδώ ο τύπος είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του.

Από την πλευρά του, ο Ζελένκσι είπε πως θέλει να συζητήσει «ορισμένες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες» με τον Τραμπ.

«Είμαι βέβαιος πως θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε στον Τραμπ.