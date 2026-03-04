«Βρισκόμαστε πλέον σε θέση ισχύος και οι ηγέτες τους εξαφανίζονται γρήγορα. Όποιος φαίνεται να θέλει να αναλάβει την ηγεσία, καταλήγει νεκρός», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Αξιολογώντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάποιος είπε «με άριστα το 10, πώς θα την αξιολογούσατε»; και απάντησα γύρω στο 15».

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να δώσει εντολή για επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. «Όταν τρελοί έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι το «αδίστακτο τρομοκρατικό καθεστώς» καταστράφηκε ολοσχερώς, διαβεβαιώνοντας πως το Ιράν «θα πληρώσει για τα εγκλήματά του». Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα, λέει ο πρόεδρος Τραμπ