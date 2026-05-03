Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει από σήμερα Δευτέρα πρωί (ώρα Μέσης Ανατολής) μια προσπάθεια απεγκλωβισμού πλοίων που παραμένουν ακινητοποιημένα στα Στενά του Ορμούζ.

Περιέγραψε την προσπάθεια ως μια «ανθρωπιστική χειρονομία» που αποσκοπεί μόνο σε βοήθεια ουδέτερων χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των ΗΠΑ, ενημερώσαμε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις περιορισμένες θαλάσσιες οδούς, ώστε να μπορούν ελεύθερα και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αυτή η διαδικασία, Project Freedom (Σχέδιο Ελευθερία), θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Στην ανάρτησή του παράλληλα ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πολύ θετικές συζητήσεις» με το Ιράν που «θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους».

«Οι εκπρόσωποί μου έχουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η εκεχειρία ισχύει από τις 8 Απριλίου, μετά από σχεδόν 40 ημέρες ισραηλινών και αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν και αντίποινα της Τεχεράνης στην περιοχή. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν βαλτώσει.

Η ανακοίνωση Τραμπ στο Truth Social

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στο Στενό του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές! Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις απαγορευμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους. Και πάλι, πρόκειται για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από το Στενό. Σε όλες τις περιπτώσεις, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν μέχρι η περιοχή να γίνει ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο. Αυτή η διαδικασία, το «Project Freedom», θα ξεκινήσει τη Δευτέρα το πρωί, ώρα Μέσης Ανατολής. Γνωρίζω πλήρως ότι οι εκπρόσωποί μου διεξάγουν πολύ θετικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι αυτές οι συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάτι πολύ θετικό για όλους. Η μετακίνηση των πλοίων αποσκοπεί απλώς στην απελευθέρωση ανθρώπων, εταιρειών και χωρών που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό — είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική χειρονομία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά, ειδικότερα, της Χώρας του Ιράν. Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν ελλείψεις σε τρόφιμα και σε όλα τα άλλα απαραίτητα για να παραμείνουν τα μεγάλα πληρώματα επί του πλοίου με υγιή και υγιεινό τρόπο. Νομίζω ότι θα συνέβαλε σημαντικά στην επίδειξη Καλής Θέλησης εκ μέρους όλων όσων αγωνίζονται τόσο σκληρά τους τελευταίους μήνες. Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, αυτή η παρέμβαση, δυστυχώς, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με δύναμη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»

«Απαράδεκτη πρόταση»

Την Κυριακή , ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο ισραηλινό ειδησεογραφικό δίκτυο Kan News, ότι μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν, αλλά την απορρίπτει χαρακτηρίζοντάς τη ως απαράδεκτη.

Παράλληλα ο Τραμπ, αναφέρθηκε εκ νέου στο ζήτημα της χάρης για τον Νετανιάχου: «Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες», ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η εκστρατεία προχωρά εξαιρετικά καλά. Ο Νετανιάχου είναι πρωθυπουργός σε περίοδο πολέμου. Το Ισραήλ δεν θα υπήρχε χωρίς εμένα και τον Μπίμπι, με αυτή τη σειρά. Χρειάζεστε έναν πρωθυπουργό που να μπορεί να επικεντρώνεται στον πόλεμο και όχι στις ανοησίες».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις το Ισραήλ είναι έτοιμο για νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, με τους Ισραηλινούς να πιστεύουν πώς θα λάβουν το πράσινο φως του προέδρου Τραμπ προκειμένου να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.