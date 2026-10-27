Τις κινήσεις και τις στρατηγικές αποφάσεις της κυβέρνησής του απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή υπερασπίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση για τις ενδιάμεσες εκλογές στην πολιτεία του Μισισιπή.

Απευθυνόμενος στο κοινό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έθεσε στο επίκεντρο τόσο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας όσο και την οικονομική του στρατηγική.

Η πυραυλική απειλή της Τεχεράνης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αναπτύξει πυραυλική τεχνολογία ικανή να φτάσει μέχρι την Ευρώπη, εκφράζοντας την απορία του για το πώς αποκτήθηκε τέτοιος εξοπλισμός.

Παράλληλα, εξήγησε πως η απειλή στρεφόταν άμεσα κατά αμερικανικών πόλεων όπως το Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες.

Στο ίδιο πλαίσιο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην πρόσφατη προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας τη μικρή εκεχειρία ως απόλυτο χάσιμο χρόνου που ο ίδιος δεν υποστήριξε ποτέ πραγματικά.

Ενεργειακές ανησυχίες και το μέτωπο της σύγκρουσης

Αναφερόμενος στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως υπήρχε η εκτίμηση ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα σημείωναν κατακόρυφη άνοδο, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ουάσιγκτον ήταν πλήρως προετοιμασμένη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια επιλογών.

Σχολιάζοντας τις ικανότητες των αντιπάλων του, σημείωσε ότι οι Ιρανοί κατασκευάζουν αξιόλογα όπλα και είναι ικανοί, ξεκαθάρισε όμως ότι οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν αποφασιστικά και πως δεν ήταν οι ΗΠΑ εκείνες που ξεκίνησαν την πολεμική αναμέτρηση.

«Οι Ιρανοί φτιάχνουν εξαιρετικά όπλα. Είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι, αλλά τους αλλάξαμε τα φώτα… Δεν ξεκινήσαμε εμείς τον πόλεμο με το Ιράν. Το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο με εμάς»

Δασμοί και διεθνής ισχύς

Περνώντας στο πεδίο της οικονομίας, απέρριψε κατηγορηματικά τις επικρίσεις για τις πληθωριστικές πιέσεις, δηλώνοντας ότι οι δασμοί φέρνουν επιτυχία, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.

Υποστήριξε επιπλέον ότι κάθε ξένος ηγέτης αναγνωρίζει τις ΗΠΑ ως την ισχυρότερη και σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο, ενώ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του δεν παρέλειψε να σχολιάσει με θετικά λόγια την πρόεδρο του Μεξικού.

Ολοκληρώνοντας, σημείωσε με τον γνώριμο προσωπικό του τόνο πως αναλαμβάνει διαρκώς τη δύσκολη αποστολή να κρατά τη χώρα σε ανοδική τροχιά, ακόμη και όταν το παγκόσμιο περιβάλλον βρίσκεται σε αποδιοργάνωση.

«Πάντα εγώ πρέπει να κάνω τη βρόμικη δουλειά. Ο κόσμος καταρρέει, κι εμείς τα πάμε καλύτερα από ποτέ» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.