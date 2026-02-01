«Διαπραγματεύονται σοβαρά», είπε ο Ντόναλντ Τραμ για το Ιρανούς κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τη Φλόριντα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ελπίζει να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Απαντώντας για το αν έχει λάβει τις αποφάσεις του, σχετικά με το τι θέλει να κάνει με το Ιράν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό αλλά όπως γνωρίζετε, έχουμε στείλει προς τα εκεί πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία. Δεν μπορώ να σας πω αλλά ελπίζω να διαπραγματευτούμε κάτι που θα είναι αποδεκτό».

Σε ερώτηση, σχετική με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ αποσύρουν την επίθεση, αυτό θα ενθαρρύνει την Τεχεράνη, απάντησε ότι «Κάποιοι το πιστεύουν αυτό και άλλοι όχι. Αν μπορεί να γίνει μια ικανοποιητική συμφωνία χωρίς πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να το κάνουν. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά».

Ακούστε σχετικό ηχητικό:

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ»

Κάποιες ώρες νωρίτερα σήμα αποκλιμάκωσης έστειλε το Ιράν, με κορυφαίο αξιωματούχο ασφαλείας να δηλώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση πλαισίου διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το κλίμα έντασης και την «τεχνητή», όπως τη χαρακτήρισε, επικοινωνιακή αντιπαράθεση.

«Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο κορυφαίος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας Αλί Λαριτζανί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τον τεχνητό πόλεμο των μέσων ενημέρωσης, η διαμόρφωση μιας δομής για διαπραγματεύσεις βρίσκεται σε εξέλιξη», προσέθεσε ο Λαριτζανί, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε την ανάρτησή του:

برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای #مذاکرات در حال پیشرفت است. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 31, 2026

Σύμφωνα με το Axios, ο Λαριτζανί συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Μοχάμεντ Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ο οποίος προσπαθεί να μεσολαβήσει για να φέρει τις ισορροπίες.

Παράλληλα για το ίδιο θέμα μίλησαν μέσω τηελφώνουθ και ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αλ Σίσι.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια»

Από την άλλη πλευρά, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για οποιαδήποτε πιθανή επίθεση.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Παρασκευή (30/01) τις απειλές του για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο – μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε – που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

🔴 The US has been quietly building up a fearsome military force in the Middle East that leaves it poised to strike, if Donald Trump so chooses Find out how they could crush Iran below ⬇️https://t.co/GSDuFG07LF pic.twitter.com/K2zWv4wjQB — The Telegraph (@Telegraph) January 29, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν, «θα είναι θετικό… Αν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επόμενες κινήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να εξαρτηθούν από τη στάση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις.

Σενάριο μαζικών πληγμάτων

Στο πιο ακραίο σενάριο, πλήγματα θα μπορούσαν να στοχεύσουν τους κορυφαίους αξιωματούχους του ιρανικού καθεστώτος, τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις κύριες στρατιωτικές βάσεις και το πυραυλικό πρόγραμμα, στοχεύοντας στην παράλυση της στρατιωτικής και διοικητικής ικανότητας του Ιράν. Οι αναλυτές προειδοποιούν, όμως, ότι η επιχείρηση αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το καθεστώς παραμένει σταθερό και οι Φρουροί της Επανάστασης είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε στρατιωτικό πλήγμα.