Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μπορεί ο Αμερικανός πρόεδρος να επιθυμεί διακαώς να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης, οι τελευταίες του δηλώσεις τόσο για τη Νιγηρία, όσο και για τη Βενεζουέλα όμως δείχνουν ότι έχει… περίεργη αντίληψη για το τι ακριβώς σημαίνει «Ειρήνη».

Σε ερώτηση που του έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που μεταδόθηκε την Κυριακή 2/11, εάν «οι ημέρες του Νικολά Μαδούρο είναι μετρημένες» απάντησε: «Θα έλεγα πως ναι, πιθανόν».

Σε άλλη ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε διπλωματικά: «Αμφιβάλλω, δεν το θεωρώ πιθανό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Ουάσιγκτον έχει πραγματοποιήσει αρκετές αεροπορικές επιδρομές εναντίον ταχυπλόων που φέρονται κατά την ίδια να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική.

Οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζονται ως μέρος της μάχης κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά έχουν αυξήσει σημαντικά τις εντάσεις με χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα με τη Βενεζουέλα. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 16 πλήγματα, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν επιπλέον ισχύ πυρός στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν παλαιά ναυτική βάση στην Καραϊβική ενόψει πιθανών επιχειρήσεων κατά της Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην ανακατασκευή μιας για μεγάλο διάστημα εγκαταλελειμμένης ναυτικής βάσης του Ψυχρού Πολέμου στην Καραϊβική, σύμφωνα με έρευνα του Reuters, εντείνοντας τις ενδείξεις ότι προετοιμάζονται για μακροχρόνιες στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να περιλάβουν δράσεις στη Βενεζουέλα.

Πέρα από τις αναβαθμίσεις των διαδρόμων, το Reuters παρατήρησε την εγκατάσταση φορητού εξοπλισμού εναέριας κυκλοφορίας και άλλου κινητού εξοπλισμού ασφαλείας στη βάση. Δορυφορικές εικόνες της 29ης Οκτωβρίου δείχνουν 20 νέες σκηνές νοτιοανατολικά του διαδρόμου κοντά σε εγκαταλελειμμένο υπόστεγο αεροσκαφών.

Η πλευρά των ΗΠΑ πραγματοποιεί εργασίες στην πρώην ναυτική βάση Roosevelt Roads Naval Station στο Πουέρτο Ρίκο, η οποία είχε κλείσει από το αμερικανικό Ναυτικό πριν από πάνω από 20 χρόνια και σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το Reuters, οι εργασίες ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, όταν συνεργεία ξεκίνησαν καθαρισμό και επαναστρώσεις δρόμων (taxiways) που οδηγούν στον διάδρομο απογείωσης.

Η βάση Roosevelt Roads, πριν από το κλείσιμό της το 2004, ήταν μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές ναυτικές εγκαταστάσεις στον κόσμο.

Η στρατηγική της τοποθεσία στην Καραϊβική και η εκτεταμένη έκτασή της προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες συγκέντρωσης υλικού και εξοπλισμού, όπως επισημαίνεται από έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Εκτός από τις εργασίες στη Roosevelt Roads, οι ΗΠΑ επεκτείνουν και τις υποδομές πολιτικών αεροδρομίων στο Πουέρτο Ρίκο και στο νησί Σαιντ Κρουά (Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι), που βρίσκονται περίπου 500 μίλια (≈ 800 χλμ.) από την ακτή της Βενεζουέλας.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική, ενόψει της κλιμακούμενης έντασης με τη Βενεζουέλα.

Η βάση Roosevelt Roads έκλεισε το 2004 και έμεινε ανενεργή για πάνω από δύο δεκαετίες.

Οι εργασίες επαναλειτουργίας ξεκίνησαν επίσημα στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Οι ΗΠΑ δεν έχουν επίσημα ανακοινώσει ότι η βάση χρησιμοποιείται για επιθετικές επιχειρήσεις, αλλά η αναβάθμισή της, μαζί με την ανάπτυξη stealth F‑35 αεροσκαφών στο Πουέρτο Ρίκο, εντείνουν τις υποψίες περί στρατιωτικής προετοιμασίας.

Η βάση έχει στρατηγική θέση και προσφέρει μεγάλο χώρο για συγκέντρωση εξοπλισμού, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Εκτός από την αναβάθμιση των δυνατοτήτων προσγείωσης και απογείωσης στη Roosevelt Roads, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν υποδομές και σε πολιτικά αεροδρόμια στο Πουέρτο Ρίκο και στο St. Croix των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων.

Ο Μαρκ Κάνσιαν, απόστρατος συνταγματάρχης των ΗΠΑ και ανώτερος σύμβουλος στο CSIS, δήλωσε ότι οι αλλαγές συνάδουν με προετοιμασίες για αυξημένες απογειώσεις και προσγειώσεις στρατιωτικών αεροσκαφών.

Τα δύο αυτά αμερικανικά εδάφη βρίσκονται περίπου 500 μίλια από τη Βενεζουέλα. Το Reuters μίλησε με τρία στελέχη του αμερικανικού στρατού και τρεις εμπειρογνώμονες του ναυτικού, οι οποίοι δήλωσαν ότι οι νέες κατασκευές σε Πουέρτο Ρίκο και Παρθένες Νήσους, δείχνουν προετοιμασίες για επιχειρήσεις μέσα στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να τον ανατρέψουν.

«Όλα αυτά, πιστεύω, έχουν στόχο να τρομάξουν το καθεστώς Μαδούρο, με την ελπίδα ότι θα δημιουργηθούν ρήγματα», δήλωσε ο Christopher Hernandez-Roy, ανώτερος ερευνητής στο CSIS στην Ουάσινγκτον.

Για την παρακολούθηση της αμερικανικής στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή τους τελευταίους δύο μήνες, το Reuters φωτογράφησε τις στρατιωτικές βάσεις, εξέτασε δορυφορικές εικόνες, δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και πτήσεων, και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα.

Επίσης παρακολούθησε κινήσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων μέσω επιτόπιας αναφοράς και φωτογραφιών/βίντεο ανοιχτής πηγής.

Οι ΗΠΑ από τον Αύγουστο έχουν αναπτύξει στην περιοχή τουλάχιστον 13 πολεμικά πλοία, πέντε πλοία υποστήριξης και ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Gerald Ford, του μεγαλύτερου πλοίου αυτού του είδους.

Τρία αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους — τα USS Jason Dunham, USS Gravely και USS Stockdale — έχουν επίσης αναπτυχθεί στην Καραϊβική. Το Reuters έχει εντοπίσει επίσης την άφιξη πλοίων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων δύο δεξαμενόπλοιων ανεφοδιασμού, USNS Kanawha και USNS Joshua Humphreys, ενός νοσοκομειακού πλοίου, USNS Comfort, και ενός πλοίου δοκιμών ναυτιλιακών συστημάτων πλοήγησης, USNS Waters.

Πηγή: Reuters