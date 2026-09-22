Την εκτίμηση ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι υπήρξε νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Άντι Μπέρναμ.

«Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Αναφερόμενος στη διάθεση της Τεχεράνης, πρόσθεσε: «Θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Συνομιλούν μαζί μας, ακόμη και σήμερα συνομίλησαν μαζί μας…». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, την απόλυτη «κόκκινη γραμμή» της αμερικανικής διπλωματίας, τονίζοντας: «Αλλά δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε… Και το καταλαβαίνουν αυτό… Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Η ατζέντα Μπέρναμ

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, έκανε λόγο για μια «καλή επικοινωνία» με τον Αμερικανό ομόλογό του, υποβαθμίζοντας τις όποιες διαφορές τους σε επιμέρους ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι δύο ηγέτες έβαλαν στο τραπέζι των συζητήσεων φλέγοντα ζητήματα, όπως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το καθεστώς των νησιών Φώκλαντ, καθώς και εμπορικά θέματα. Η διατήρηση και ομαλή διαχείριση της «ειδικής σχέσης» μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ, μιας από τις στενότερες συμμαχίες παγκοσμίως, αποτελεί άλλωστε ένα από τα μεγαλύτερα διπλωματικά στοιχήματα για τον Μπέρναμ.

Ωστόσο, η συνάντηση ανέδειξε και ένα ανοιχτό μέτωπο. Μετά το πέρας των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τις επικρίσεις του προς το Λονδίνο σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής αμερικανοβρετανικής βάσης στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Υπενθυμίζεται ότι, έπειτα από τις έντονες αμερικανικές πιέσεις, η βρετανική κυβέρνηση αναγκάστηκε τον περασμένο Απρίλιο να «παγώσει» τη συμφωνία παραχώρησης της κυριαρχίας των νησιών Τσάγκος (όπου βρίσκεται το Ντιέγκο Γκαρσία) στον Μαυρίκιο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Μπέρναμ έχει πλέον δεσμευτεί να βρει μια βιώσιμη λύση που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντα της συμμαχίας.