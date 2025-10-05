Ενώ Ισραήλ και Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα (6/10), διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση τρίτων, με στόχο τον τερματισμό μιας διετούς διαμάχης που έχει καταστρέψει τη Γάζα και έχει αποσταθεροποιήσει τη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δήλωσή του την Κυριακή (5/10), έξω από τον Λευκό Οίκο, επεσήμανε ότι οι συνομιλίες μπορεί να διαρκέσουν μερικές μέρες.

Ερωτηθείς έξω από τον Λευκό Οίκο, την Κυριακή, όπως μεταδίδει ο Guardian, για το εάν υπάρχει ευελιξία στο σχέδιο 20 σημείων, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Δεν χρειαζόμαστε ευελιξία, γιατί όλοι έχουν συμφωνήσει σε αυτό. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές», και συνέχισε: «Αλλά το σχέδιο της Χαμάς, θα σας πω, είναι καταπληκτικό. Αγωνίζονται για ένα σχέδιο εδώ και χρόνια. Παίρνουμε πίσω τους ομήρους σχεδόν αμέσως. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αυτή τη στιγμή, πιθανότατα θα διαρκέσουν μερικές ημέρες, και ο κόσμος είναι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Τραμπ: «Σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ» η πρόταση για τη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας είναι μια «σπουδαία συμφωνία» για το Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς απάντησε θετικά την Παρασκευή, λέγοντας ότι αποδέχεται ορισμένα από τα 20 σημεία της πρότασης, περιλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και της ανταλλαγής των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων μπορεί να κρατήσουν «μερικές ημέρες».

«Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύονται. Έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Αυτό θα κρατήσει μερικές ημέρες» είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Θα δούμε πώς θα τελειώσει αυτό. Αλλά άκουσα να λένε ότι πηγαίνει πολύ καλά», πρόσθεσε.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο.

Αναφερόμενος εξάλλου στην πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να θέσουν οι χώρες τους εθελοντικά ορισμένα όρια σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, ο Τραμπ επανέλαβε ότι «του ακούγεται καλή ιδέα».

Τον περασμένο μήνα ο Πούτιν πρότεινε να διατηρήσει τα όρια του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, όπως έχουν καθοριστεί στη συνθήκη New START του 2010, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο, εφόσον οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο.