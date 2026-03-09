Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, τονίζοντας: «Είναι ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε. Σύντομα θα πέσει η τιμή του».

«Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν γρήγορα με το τέλος της απειλής πυρηνικής καταστροφής από το Ιράν», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στο κοινωνικό δίκτυο Truth Social. Η αύξηση είναι «ένα μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου. Μόνο οι τρελοί σκέφτονται διαφορετικά», επισήμανε ο Τραμπ.

( Donald J. Trump – Mar 08 2026, 6:54 PM ET ) Short term oil prices, which will drop rapidly when the destruction of the Iran nuclear threat is over, is a very small price to pay for U.S.A., and World, Safety and… pic.twitter.com/Q7Fi140Wc7 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 8, 2026

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Time of Israel, ανέφερε ότι «η απόφαση για το τέλος του πολέμου θα ληφθεί από κοινού με τον Νετανιάχου», ενώ υπογράμμισε ότι το Ιράν θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ αν δεν υπήρχαν αυτός και το Ισραήλ. «Το Ιράν θα είχε καταστρέψει το Ισραήλ και όλα όσα υπήρχαν γύρω του. Συνεργαστήκαμε και καταστρέψαμε μια χώρα που ήθελε να καταστρέψει το Ισραήλ».