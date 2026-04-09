«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό θα παραμείνουν στη θέση τους και γύρω από το Ιράν έως ότου τηρηθεί πλήρως η συμφωνία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσέθεσε και διαμήνυσε πως αν για κάποιον λόγο, κάτι που θεωρεί απίθανο να συμβεί, η συμφωνία καταρρεύσει τότε αναμένονται περισσότερα πυρά από πριν και πιο ισχυρά απ’ ό,τι έχει δει ποτέ στο παρελθόν κανείς.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου

«Όλα τα αμερικανικά πλοία, αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό, μαζί με επιπλέον πυρομαχικά, οπλισμό και οτιδήποτε άλλο είναι κατάλληλο και απαραίτητο για την αποτελεσματική καταδίωξη και καταστροφή ενός εχθρού που έχει ήδη υποστεί σημαντική αποδυνάμωση, θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, έως ότου τηρηθεί πλήρως η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που έχει επιτευχθεί. Εάν για οποιονδήποτε λόγο αυτό δεν συμβεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε θα ξεκινήσουν «πυρά», μεγαλύτερα, καλύτερα και ισχυρότερα απ’ ό,τι έχει δει κανείς ποτέ στο παρελθόν. Συμφωνήθηκε, πριν από πολύ καιρό, και παρ’ όλη την ψεύτικη ρητορική που υποστηρίζει το αντίθετο – ΟΧΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ και τα Στενά του Ορμούζ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ. Εν τω μεταξύ, ο σπουδαίος στρατός μας εφοδιάζεται και ξεκουράζεται, προσβλέποντας, στην πραγματικότητα, στην επόμενη κατάκτησή του. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!».

Δείτε την ανάρτηση