Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε σήμερα (13/4) ότι οποιοδήποτε ιρανικό πλοίο «ταχείας επίθεσης» πλησιάσει στον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα εξουδετερώνεται.

«Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας, πλήρως εξολοθρευμένο – 158 πλοία. Αυτό που δεν έχουμε πλήξει είναι ο μικρός αριθμός των αποκαλούμενων “ταχέων σκαφών επίθεσης”, επειδή δεν τα θεωρήσαμε ιδιαίτερη απειλή», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Προειδοποίηση: Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα πλοία πλησιάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ αμέσως, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξόντωσης που χρησιμοποιούμε κατά των εμπόρων ναρκωτικών σε σκάφη στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βάναυσο.

Υ.Γ. Το 98,2% των ναρκωτικών που εισέρχονται στις ΗΠΑ μέσω ωκεανού ή θάλασσας έχει ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας επί του θέματος», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφερόταν στα δεκάδες πλήγματα που έχουν εξαπολύσει από τον Σεπτέμβριο οι ΗΠΑ στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό ωκεανό εναντίον πλοίων που πιστεύεται ότι μετέφεραν ναρκωτικά, μια επιχείρηση στη διάρκεια της οποίας έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 110 άνθρωποι.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την Κυριακή (12/4) αφού οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία έπειτα από συνομιλίες στο Πακιστάν, τέθηκε σε ισχύ στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).