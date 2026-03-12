Σε μια κυνική δήλωση, σχετικά με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, λόγω του πολέμου με το Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Όταν οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα

Ειδικότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε ότι «όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα», σημειώνοντας ότι προτεραιότητα για εκείνον είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη και καταστρέψει τη Μέση Ανατολή.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, επομένως όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα. ΑΛΛΑ, πολύ μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και σημασίας για μένα, ως Πρόεδρο, είναι να σταματήσουμε μια κακή Αυτοκρατορία, το Ιράν, από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, μάλιστα, τον κόσμο. Δεν θα αφήσω ποτέ να συμβεί αυτό».

