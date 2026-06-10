Περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου έχουν μεταφερθεί με ασφάλεια μέσω των Στενών του Ορμούζ, χάρη στην επέμβαση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που εγγυήθηκαν τη διέλευση πάνω από 200 δεξαμενόπλοιων, όπως δήλωσε σήμερα (10/6) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τον προηγούμενο μήνα έδωσα εντολή στις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας να εκτελέσουν μια μυστική αποστολή υποστήριξης της διέλευσης πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω πως αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να φτάσουν μέσω των Στενών του Ορμούζ στην ανοικτή αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας: «Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν διασχίσει με ασφάλεια τα Στενά του Ορμούζ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε και σε πολιτικές εκτιμήσεις για την κατάσταση στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στο Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως οι ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν υποστεί ήττα, ενώ η οικονομία της χώρας έχει οδηγηθεί σε κατάρρευση.