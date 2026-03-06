Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν να παραδοθούν ή να αντιμετωπίσουν «βέβαιο θάνατο», μιλώντας από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την υποδοχή της Inter Miami CF.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι «είναι πλέον πολύ αργά» για το Ιράν να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, καλώντας τους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο να αποστασιοποιηθούν από το καθεστώς και να σταθούν, όπως είπε, «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας».

«Καλώ για ακόμη μία φορά όλα τα μέλη των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, καθώς και τα στελέχη του στρατού και της αστυνομίας, να καταθέσουν τα όπλα τους. Τώρα είναι η στιγμή να υπερασπιστείτε τον ιρανικό λαό και να βοηθήσετε τη χώρα σας να ανακτήσει την ελευθερία της. Μετά από τόσα χρόνια θα έχετε την ευκαιρία να την πάρετε πίσω», δήλωσε.

Παράλληλα, υποσχέθηκε πλήρη ασυλία σε όσους αποδεχθούν την πρόταση. «Θα λάβετε ασυλία και θα είστε απολύτως ασφαλείς. Διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε βέβαιο θάνατο, κάτι που δεν θα ήθελα να συμβεί», ανέφερε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι το Ιράν έχει ήδη προσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκοντας συμφωνία για τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης. «Μας τηλεφωνούν και ρωτούν “πώς μπορούμε να κλείσουμε μια συμφωνία;”. Τους απάντησα ότι άργησαν και ότι τώρα εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε περισσότερο από ό,τι εκείνοι», είπε.

Τέλος, ισχυρίστηκε ότι ο ιρανικός ναυτικός στόλος έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν «24 πλοία μέσα σε τρεις ημέρες». «Δεν έχουν αεροπορία ούτε αεράμυνα», πρόσθεσε.

«Η εισβολή θα ήταν σπατάλη, αλλά θέλουμε να εισβάλουμε και να καθαρίσουμε την ηγεσία»

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς το «σπατάλη χρόνου».

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εισβολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις επιλογές της Ουάσιγκτον.

«Είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει σχεδόν τα πάντα. Έχουν χάσει το ναυτικό τους και γενικά έχουν χάσει ό,τι μπορούσαν να χάσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας παράλληλα τις δηλώσεις της ιρανικής πλευράς ως «άσκοπες».

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμη ότι θα ήθελε να αναδειχθεί ένας «καλός ηγέτης» για το Ιράν, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη στο μυαλό του ορισμένα πρόσωπα που, κατά την άποψή του, θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. Ωστόσο απέφυγε να δώσει ονόματα.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν συγκεκριμένα πρόσωπα στο εσωτερικό του Ιράν ώστε να διασφαλιστεί ότι θα επιβιώσουν της σύγκρουσης, υπονοώντας ότι θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην επόμενη ημέρα της χώρας.