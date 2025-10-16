Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε χθες (15/10), ένα πολυτελές δείπνο για να ευχαριστήσει τους δισεκατομμυριούχους φίλους του και τις μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για την νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στον Λευκό Οίκο, με κόστος 250 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν αντιπρόσωποι επιχειρήσεων τεχνολογίας, όπως της Amazon, της Apple,της Meta, της Google, της Microsoft και της Palantir, όπως και της τεράστιας αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τον κατάλογο των προσκεκλημένων του Λευκού Οίκου.

Code Pink crashes a private dinner with President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, Secretary of Defense Pete Hegseth, and Secretary of State Marco Rubio. "Trump is the Hitler of our time. Free D.C., Free Palestine."

Οι δίδυμοι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, ιδρυτές της πλατφόρμας Gemini, ήταν επίσης παρόντες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Μερικοί από εσάς φάνηκαν πολύ, πολύ γενναιόδωροι», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους του.

«Θέλω να πω, μερικοί από εσάς που κάθεστε εδώ μπροστά μου με ρώτησαν, «Κύριε, θα θέλατε 25 εκατομμύρια δολάρια»;

Απάντησα: «Θα τα πάρω».

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η νέα αίθουσα χορού θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από ιδιωτικά κεφάλαια. Από αυτά, τα 22 εκατομμύρια προέρχονται από μια συμφωνία που είχε κάνει με το YouTube τον Σεπτέμβριο, αφού η εταιρεία είχε αναστείλει το λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ μετά από την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

President Trump reveals plans for a towering triumphal arch honoring America's 250th, set to dominate the skyline near the Arlington Memorial Bridge.

Κατά την διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος άνοιξε τις κουρτίνες της Ανατολικής Αίθουσας, αποκαλύπτοντας στους προσκεκλημένους τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας χορού, η οποία θα είναι η μεγαλύτερη προσθήκη στον Λευκό Οίκο εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Πρόκειται για την σημαντικότερη αρχιτεκτονική παρέμβαση στον Λευκό Οίκο από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο. Ήδη, έχει προβεί σε αλλαγές στη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου, προσθέτοντας χρυσές λεπτομέρειες, ενώ έχει αναδιαμορφώσει και τον ροδώνα της εσωτερικής αυλής.

Trump hosts ballroom donors for dinner at White House



Σύμφωνα με τον ίδιο, η αίθουσα θα έχει τέσσερις τοίχους από αλεξίσφαιρο γυαλί, θα μπορεί να δεχθεί 1.000 ανθρώπους, καθώς και να φιλοξενεί τελετές προεδρικής ορκωμοσίας.

Ο Τραμπ έδειξε επίσης σχέδια για την αψίδα που θέλει να κατασκευάσει κοντά στο μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, μια εκδοχή της οποίας έχει διαστάσεις πιο επιβλητικές από αυτές της γαλλικής Αψίδας του Θριάμβου, ήδη γνωστής ως «Αψίδα του Τραμπ».

Προχωρούν τα σχέδια για την «Αψίδα του Τραμπ»

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο που παρουσίασε βασίζεται σε μια μεγαλύτερη εκδοχή της περίφημης Αψίδας του Θριάμβου στο Παρίσι, από την οποία φαίνεται πως είχε εμπνευστεί ήδη από την πρώτη του επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα το 2017.

«Αυτή είναι η Κυρία Ελευθερία», ανέφερε, κρατώντας ένα μικρό μοντέλο του έργου.

«Τα μεγέθη θα είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό εδώ είναι το μικρό. Το μεσαίο είναι καλό. Αλλά, προσωπικά, πιστεύω ότι το μεγάλο λειτουργεί καλύτερα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Θα είναι αληθινά ωραία», σχολίασε ο αμερικανός πρόεδρος.