Ο Τραμπ δήλωσε στον ιστότοπο Axios ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα συναντηθούν πιθανότατα αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι αναμένει να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι και άλλες πηγές, που έχουν ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις, δήλωσαν στο Axios ότι, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, και οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν πλέον σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο τριών σελίδων, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σε κρίσιμα ζητήματα.

Ο Τραμπ, ο οποίος πραγματοποίησε τουλάχιστον μία απευθείας τηλεφωνική συνομιλία με Ιρανό αξιωματούχο τις τελευταίες ημέρες, είναι πάντως αισιόδοξος.

«Οι Ιρανοί θέλουν να συναντηθούν. Θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το Σαββατοκύριακο. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα», δήλωσε σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη.