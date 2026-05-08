Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε ότι θα διατάξει «βίαια» αντίποινα εναντίον του Ιράν αν η Τεχεράνη δεν υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία με τις ΗΠΑ, έπειτα από ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών στα Στενά του Ορμούζ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ «υπό πυρά», χωρίς να υποστούν καμία ζημιά.

«Όπως ακριβώς τους ρίξαμε νοκ άουτ για άλλη μια φορά σήμερα, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), υποστηρίζοντας ότι οι απειλές καταρρίφθηκαν στον αέρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι μικρά σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις καταστράφηκαν, με αποτέλεσμα να βυθιστούν στη θάλασσα.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπέστησαν σοβαρές απώλειες, κάνοντας λόγο για «καταστροφή» των επιτιθέμενων μονάδων, χωρίς να δώσει ανεξάρτητες αποδείξεις ή περαιτέρω στοιχεία.

Σε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική, χαρακτήρισε το Ιράν «μη φυσιολογικό κράτος» και προειδοποίησε για ακόμη πιο σκληρή απάντηση στο μέλλον, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία, όπως είπε. «Το Ιράν διοικείται από παράφρονες», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις διέσχισαν, με μεγάλη επιτυχία, τα Στενά του Ορμούζ, υπό πυρά. Δεν υπήρξαν ζημιές στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά μεγάλες ζημιές στους Ιρανούς επιτιθέμενους», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Έπεσαν τόσο όμορφα στον Ωκεανό, σαν μια πεταλούδα που πέφτει στον τάφο της! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει σε αυτά τα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι μια κανονική χώρα. Τους καθοδηγούν παράφρονες», προσθέτει.

«Καταστράφηκαν ολοσχερώς μαζί με πολλά μικρά σκάφη», είπε και υπογράμμισε ότι «Τα τρία αντιτορπιλικά μας, μαζί με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενταχθούν τώρα στον ναυτικό αποκλεισμό μας, ο οποίος είναι πραγματικά ένα «τείχος από ατσάλι».

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν, λέγοντας ότι αν η Τεχεράνη είχε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο «θα το έκανε, χωρίς αμφιβολία».

Σε ισχύ η εκεχειρία παρά το «χτύπημα αγάπης» στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News, ισχυρίστηκε ότι η εκεχειρία, την οποία η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασε, δεν είχε τερματιστεί. Η εκεχειρία συνεχίζεται. Είναι σε ισχύ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στην τηλεφωνική συνέντευξη, περιγράφοντας τα χτυπήματα ως «απλώς ένα χτύπημα αγάπης».

Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις την Πέμπτη, σε απάντηση στις επιθέσεις σε αμερικανικά πολεμικά πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.