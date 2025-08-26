Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την απειλή του να επιβάλει βαριές οικονομικές κυρώσεις στη Ρωσία εάν αρνηθεί να σταματήσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ωστόσο αυτή τη φορά, δεν έθεσε κανένα νέο χρονοδιάγραμμα για την τήρησή τους.

«Δεν θα είναι παγκόσμιος πόλεμος, αλλά θα είναι οικονομικός πόλεμος», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη σχετικά με τις ενέργειες που μπορεί τελικά να αναλάβει. «Θα είναι κακό για τη Ρωσία».

Αλλά πρόσθεσε γρήγορα ότι δεν ήθελε να επιβάλει νέες κυρώσεις ή δασμούς που θα στοχεύουν στο να βλάψουν τη ρωσική οικονομία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι υπάρχει ακόμη δρόμος προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ υπονόησε επίσης για άλλη μια φορά ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρει μέρος της ευθύνης για τη σύγκρουση, αποκαλώντας τον «όχι ακριβώς αθώο» και αγνόησε τα πρόσφατα μηνύματα της Ρωσίας ότι δεν θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ζελένσκι.

«Δεν έχει σημασία τι λένε», είπε. «Όλοι κάνουν φασαρίες. Όλα είναι ανοησίες».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να εντείνει την οικονομική πίεση στη Ρωσία λόγω του παρατεταμένου πολέμου, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει σημαντικά μέτρα, παρατείνοντας επανειλημμένα τις προθεσμίες δύο εβδομάδων που έθεσε στον Πούτιν.

«Αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν το πιο εύκολο αποδεικνύεται ότι είναι το πιο δύσκολο», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Αλλά νομίζω ότι θα το καταφέρω».