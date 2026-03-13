Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι πιστεύει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν είναι «τραυματισμένος», αλλά «ζωντανός με κάποιο τρόπο»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζει την κατάσταση του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά την πρώτη δήλωση του ανώτατου ηγέτη από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Χαμενεΐ είναι ζωντανός, ο Τραμπ απάντησε: «Πιστεύω ότι πιθανότατα είναι».

«Νομίζω ότι έχει τραυματιστεί, αλλά πιστεύω ότι πιθανότατα είναι ζωντανός με κάποιο τρόπο», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή Brian Kilmeade Show του Fox News Radio. Η συνέντευξη μαγνητοσκοπήθηκε την Πέμπτη και θα μεταδοθεί την Παρασκευή το πρωί.

Ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη του πολέμου.