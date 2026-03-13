Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του άφησε για πρώτη φορά ανοικτό το ενδεχόμενο ότι η Ρωσία μπορεί να παρέχει περιορισμένη βοήθεια στο Ιράν.

Συγκεκριμένα μιλώντας στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «The Brian Kilmeade Show» του FOX, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί να βοηθάει λίγο το Ιράν. Νομίζω ότι μπορεί να το βοηθά λίγο, ναι, υποθέτω. Και μάλλον πιστεύει ότι εμείς βοηθάμε την Ουκρανία, σωστά;».

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ ερωτήθηκε για ενδεχόμενη βοήθεια από την Ουκρανία στην άμυνα κατά των drones και απάντησε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τέτοια υποστήριξη», τονίζοντας την αυτοδυναμία της χώρας του στον τομέα αυτό.