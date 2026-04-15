Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο περί ενδεχόμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν, ενώ αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν στην Ουάσινγκτον να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες για το άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, αλήθεια, διότι κάτι θα μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ημερών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο της ταμπλόιντ New York Post η οποία βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ.

Η εφημερίδα εξήγησε πως ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε τηλεφώνημα της δημοσιογράφου της μερικά λεπτά αφού της είχε απαντήσει αρχικά ότι δεν ήταν πολύ πιθανό να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Πήρε να πει πως θεωρεί «πιο πιθανό» οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επιστρέψουν διότι «ο στρατάρχης» (σ.σ. Ασίμ Μουνίρ, ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν) «κάνει σούπερ δουλειά».

Το Σαββατοκύριακο, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, στις οποίες την Ουάσινγκτον αντιπροσώπευσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μερικές ημέρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων, την 8η Απριλίου, ήταν άκαρπος.

Δύο υψηλόβαθμες πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ισλαμαμπάντ σημείωσαν πως η πακιστανική κυβέρνηση επιδιώκει να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες να ξαναρχίσουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις», αφού επέμεινε, για ακόμη μια φορά, στο ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την κρίση».