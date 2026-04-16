Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως απαιτείται παράταση της εκεχειρίας.

«Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Τα έχουμε πολύ καλά» με το Ιράν είπε, ενώ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν είναι απαραίτητο να παραταθεί η εκεχειρία».

Επανανέλαβε ωστόσο, ότι εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία, οι μάχες θα συνεχιστούν.

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα μια συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «διατεθειμένο να κάνει πράγματα σήμερα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, κάνοντας λόγο για δεσμεύσεις που ξεπερνούν τα 20 χρόνια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση συμφωνίας.

«Έχουμε μια δήλωση, μια πολύ ισχυρή δήλωση, ότι δεν θα έχουν για περισσότερο από 20 χρόνια πυρηνικά όπλα», είπε σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε, επίσης, «πολύ συναρπαστική» την προοπτική μιας συνάντησης στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης.

«Νομίζω ότι θα έχουμε μια συνάντηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο «μέσα στην επόμενη μία ή δύο εβδομάδες». Όπως είπε, θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του είδους εδώ και 44 χρόνια.

Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και ο Πάπας πρέπει να το καταλάβει, είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του.

Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Πάπα για να «εξισορροπήσει τις διαφορές τους», ο Τραμ απάντησε: «Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο».