Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο Πακιστάν ακόμα και αυτή την Παρασκευή, αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ανώνυμες πακιστανικές πηγές.

Σύμφωνα με το γνωστό Μέσο, οι πηγές ισχυρίζονται ότι μετά από «θετικές προσπάθειες μεσολάβησης με την Τεχεράνη», οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εντός των επόμενων «36 έως 72 ωρών».

Ο Τραμπ, σε επικοινωνία της «Post» για σχολιασμό, απάντησε ότι «είναι πιθανό» οι δύο πλευρές να βρεθούν στο Ισλαμαμπάντ εντός αυτού του χρονικού πλαισίου.