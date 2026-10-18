Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι στηρίζει απόλυτα τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, περίπου 10 μέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές στο Ισραήλ.

Η ανάρτηση του Τραμπ ήταν η εξής:

«Ο Μπίμπι Νετανιάχου υπήρξε ένας σπουδαίος πρωθυπουργός-πολεμιστής, αλλά και ένας ακόμη σπουδαιότερος εταίρος για την ειρήνη στον πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – ενός κράτους που εδώ και 51 χρόνια διακηρύσσει: “Θάνατος στο Ισραήλ, θάνατος στην Αμερική! Θα καταστρέψουμε τον Μικρό Σατανά και τον Μεγάλο Σατανά”. Ποια χώρα μπορεί να επιβιώσει όταν επιτρέπεται να λέγονται τέτοια πράγματα, διότι, αργά ή γρήγορα, αυτά καταλήγουν πάντα να γίνονται πραγματικότητα;». Θα ήταν μόνο θέμα χρόνου μέχρι το Ιράν να είχε εφαρμόσει αυτή την απειλητική φράση, αλλά έχουν καταστραφεί συστηματικά, τόσο στρατιωτικά, όσο και οικονομικά, και αν δεν αλλάξουν γρήγορα τον τρόπο τους, σύντομα θα τελειώσουμε τη δουλειά», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αν το Ισραήλ αποκτήσει λάθος ηγέτη, δηλαδή οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον Μπίμπι, τότε η Αμερική θα αναγκαστεί να αναλάβει η ίδια αυτή την αποστολή, κάτι που προσωπικά δεν επιθυμώ να συμβεί. Ο Μπίμπι Νετανιάχου στάθηκε δυνατός, θαρραλέος και ευφυής απέναντι σε τεράστια αντίσταση, ακόμη και από το ίδιο το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, άντεξε και, μάλιστα, μεγαλούργησε! Έχω παρακολουθήσει τον Μπίμπι σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Ένας συνηθισμένος άνθρωπος, υπό τέτοιες συνθήκες, θα είχε λυγίσει από την πίεση.

Ο Μπίμπι, όμως, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά δυνάμωσε και διατηρεί αυτή τη δύναμη μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το είδος του εταίρου που οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ισραήλ, μια χώρα για την οποία έχουν προσφέρει τόσα πολλά. Με την παρούσα επιστολή, εκφράζω την απόλυτη και πλήρη στήριξή μου προς τον Μπίμπι Νετανιάχου ενόψει της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης για την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία του Ισραήλ. Ο Μπίμπι Νετανιάχου ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙ ΠΟΤΕ!»