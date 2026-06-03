Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε χθες Τρίτη την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, πολιτικό της σκληρής δεξιάς, θαυμαστή του Αμερικανού προέδρου, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κολομβία, χαρακτηρίζοντας τον αντίπαλό του «μαρξιστή της άκρας αριστεράς».

Ο Ρεπουμπλικάνος ανέφερε μέσω Truth Social ότι θεωρεί τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια «ευφυή, δυνατό και σκληρό ηγέτη», που θα «σταματήσει την παράνομη μετανάστευση» και θα «αποκαταστήσει την τάξη». Δεδομένων «των τρομερών επιτυχιών του στη ζωή και της πολιτικής υποστήριξής του σε εμένα προσωπικά», είναι «τιμή μου να εκφράσω την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή μου στον Αμπελάρδο», πρόσθεσε.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υπόσχεται διμερή σχέση «άνευ προηγουμένου»

Ο υποψήφιος της σκληρής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, υποσχέθηκε χθες Τρίτη διμερείς σχέσεις επιπέδου «άνευ προηγουμένου» με τις ΗΠΑ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την «πλήρη και απόλυτη» υποστήριξή του στον διεκδικητή του κορυφαίου αξιώματος στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, δηλωμένο θαυμαστή του.

«Οι ΗΠΑ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα εναντίον της εγκληματικότητας και της ναρκωτρομοκρατίας», είπε μεταξύ άλλων ο υποψήφιος για την προεδρία, ευχαριστώντας τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ για την υποστήριξή του, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο περιοδικό Semana.