Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στις διμερείς και προσωπικές σχέσεις του με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική τοποθέτησή του ενώπιον εκπροσώπων του Τύπου, υπογράμμισε την εκτίμηση που τρέφει προς το πρόσωπο της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις επαφές που διατηρεί με την κ. Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η σχέση τους είναι πολύ καλή. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι πρόκειται για μια πολιτικό που του αρέσει ανέκαθεν, αναδεικνύοντας το θετικό κλίμα που επικρατεί στις μεταξύ τους επικοινωνίες.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης σχολιάζουν ότι πρόκειται για ουσιαστική αλλαγή στάσης μετά την έντονη αντιπαράθεση που είχε ξεσπάσει ανάμεσα στον πλανητάρχη και την Ιταλίδα πρωθυπουργό στην αρχή του καλοκαιριού.