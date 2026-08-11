Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει «πολύ καλή», παρότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για το κείμενο που θεωρητικά προωθεί την εφαρμογή της λεγόμενης δεύτερης φάσης του σχεδίου Τραμπ για τον παλαιστινιακό θύλακα. Αλλά προχθές Κυριακή διεμήνυσε πως το «απορρίπτει».

Ο ισραηλινός στρατός «δεν θα προχωρήσει σε καμιά απόσυρση» από τη Λωρίδα της Γάζας «όσο η Χαμάς δεν έχει αφοπλιστεί αληθινά», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνησή του «δεν αποδέχεται το έγγραφο 15 σημείων», συνάδοντας με τους συμμάχους του της άκρας δεξιάς, με φόντο τις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές το φθινόπωρο.

Prime Minister Benjamin Netanyahu at the Start of the Government Meeting:

“Israel does not accept the 15-point document. The IDF will not carry out any withdrawal until Hamas is genuinely disarmed, and it will continue to thwart threats against our forces and citizens.” Full… pic.twitter.com/UrVY2FK9wO — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 9, 2026

Χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο (του Ισραήλ) στον Λευκό Οίκο», αλλά κατέστησε σαφές πως εννοεί να του εναντιωθεί: οι Αμερικανοί «έχουν ιδέες, ορισμένες είναι αποδεκτές για εμάς, άλλες όχι, και ξέρουμε πώς να υπερασπίσουμε τις θέσεις μας σε αυτά τα ζητήματα».

Η σχέση των δύο ανδρών φάνηκε να υφίσταται φθορά τον Απρίλιο, όταν, εν μέσω διαπραγματεύσεων για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταφερθεί με ασυνήθιστα βαριές εκφράσεις εναντίον του ισραηλινού συμμάχου του, κατηγορώντας τον ότι προσπαθούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον.