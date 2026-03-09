Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις αγορές είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, λίγη ώρα αφού το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο.

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, με όλη τη φράση πληκτρολογημένη με κεφαλαία γράμματα, την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως οι τιμές του μαύρου χρυσού θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν».