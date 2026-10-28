Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναμένεται να οργανωθεί «πολύ σύντομα» συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας αισιοδοξία για πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ ανέφερε ότι θεωρεί πως οι διπλωματικές διεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον χρόνο ή τον τόπο μιας ενδεχόμενης συνάντησης των δύο ηγετών.

Συνομιλίες τον Νοέμβριο στο Αμπού Ντάμπι

Το Κίεβο έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι τον Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα σε εκπροσώπους της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, με αμερικανική μεσολάβηση.

Οι συζητήσεις προγραμματίζονται για το Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και σε πρώτη φάση αναμένεται να διεξαχθούν σε επίπεδο διαπραγματευτικών ομάδων.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να προσέλθει στις συνομιλίες και ότι τα πιο κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το εδαφικό, θα πρέπει τελικά να συζητηθούν σε επίπεδο ηγετών.

Όπως υποστήριξε, τα τεχνικά ζητήματα μπορούν να εξεταστούν από τις αντίστοιχες ομάδες, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για απευθείας πολιτική διαπραγμάτευση.

Στόχος μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών

Η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι οι τεχνικές συνομιλίες θα μπορούσαν, εφόσον υπάρξει πρόοδος, να ανοίξουν τον δρόμο για συνάντηση ανάμεσα στους ηγέτες των εμπλεκόμενων χωρών.

Ο Ζελένσκι έχει επισημάνει ότι τα ζητήματα ασφαλείας και οι εδαφικές διαφορές δεν μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά σε επίπεδο διαπραγματευτικών ομάδων, ενώ έχει ζητήσει και ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ειρηνευτική διαδικασία.

Οι προηγούμενοι γύροι απευθείας διαπραγματεύσεων δεν οδήγησαν σε συνολική συμφωνία, καθώς Μόσχα και Κίεβο εξακολουθούν να διαφωνούν σε κομβικά ζητήματα για τους όρους τερματισμού του πολέμου.

Η Ρωσία, από την πλευρά της, εξακολουθεί να απορρίπτει μια απλή κατάπαυση του πυρός χωρίς προηγούμενη συμφωνία επί των βασικών ζητημάτων, υποστηρίζοντας ότι μια προσωρινή εκεχειρία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από την Ουκρανία για στρατιωτική ενίσχυση.

Οι νέες διπλωματικές κινήσεις του Νοεμβρίου θεωρούνται κρίσιμες για το εάν οι δύο πλευρές μπορούν να επανέλθουν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση, ενώ παραμένει ανοιχτό εάν και πότε θα καταστεί εφικτή μια απευθείας συνάντηση Πούτιν και Ζελένσκι.