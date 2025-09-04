Προσηλωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά την αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την προοπτική διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη θέση του ως «ρεαλιστική» και «αισιόδοξη» και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο οι δύο ηγέτες χειρίζονται τις διαπραγματεύσεις.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Τραμπ δήλωσε: «Το παρακολουθώ, το βλέπω και συζητώ με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Ζελένσκι. Κάτι θα συμβεί, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Ωστόσο, κάτι θα συμβεί. Θα τα τακτοποιήσουμε όλα».

Στη συνέχεια, για ακόμα μια φορά, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη «σφαγή» που λαμβάνει χώρα, αλλά τόνισε πως θα συνεχίσει να πιέζει για μια ειρηνευτική συμφωνία: «Νομίζω ότι θα τα τακτοποιήσουμε όλα».

«Ειλικρινά, νόμιζα ότι το θέμα της Ρωσίας θα ήταν από τα πιο εύκολα που έχω λύσει, αλλά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δύσκολο το ζήτημα από κάποια άλλα», πρόσθεσε.