Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα 3 Φεβρουαρίου στο Politico ότι δεν τον ενδιαφέρει αν το Ιράν συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι και θα συνδιοργανωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.

Το Ιράν ήταν η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ωστόσο, όταν η FIFA συγκάλεσε αυτή την εβδομάδα στην Ατλάντα συνάντηση προγραμματισμού για τις συμμετέχουσες χώρες, το Ιράν ήταν η μόνη χώρα που απουσίαζε.

Η απουσία αυτή έχει πυροδοτήσει ερωτήματα σχετικά με το αν η Τεχεράνη θα στείλει ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το τουρνουά του καλοκαιριού, εν μέσω ενός ενδεχόμενου κλιμακούμενου περιφερειακού πολέμου, και αν η αμερικανική κυβέρνηση θα επιτρέψει την είσοδο Ιρανών αξιωματούχων στη χώρα, σε περίπτωση που το Ιράν συμμετάσχει.

«Πραγματικά δεν με νοιάζει αν το Ιράν συμμετάσχει», δήλωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο POLITICO σε αποκλειστική συνέντευξη το πρωί της Τρίτης . «Νομίζω ότι το Ιράν είναι μια χώρα που έχει υποστεί πολύ σοβαρή ήττα. Έχουν εξαντληθεί».

Η FIFA, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση Τραμπ, προσπαθεί εδώ και καιρό να αποτρέψει τις γεωπολιτικές εξελίξεις από το να επισκιάσουν και να επηρεάσουν αγωνιστικά το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στις τρεις μεγαλύτερες χώρες της Βόρειας Αμερικής.

Ωστόσο, με τον πόλεμο ΗΠΑ- Ισραήλ- Ιράν να βρίσκεται σε εξέλιξη, στον οποίο ένας από τους διοργανωτές του τουρνουά επιτέθηκε σε έναν συμμετέχοντα, ο οποίος με τη σειρά του εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον άλλων χωρών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η προοπτική της μετάβασης Ιρανών ποδοσφαιριστών, αλλά και άλλων αξιωματούχων που συνδέονται με την κυβέρνηση της Ασιατικής χώρας στις ΗΠΑ, γίνεται αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα στον κόσμο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα.

Το Ιράν βάσει προγράμματος του Π.Κ. θα παίξει με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, με το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 21 Ιουνίου και με την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου. Εάν οι ΗΠΑ και το Ιράν τερματίσουν δεύτερες στους αντίστοιχους ομίλους τους, οι δύο χώρες θα αναμετρηθούν σε νοκ άουτ αγώνα στις 3 Ιουλίου στο Ντάλας.

Από τη στιγμή που οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησαν στην περιοχή ανοιχτή σύγκρουση, ο ανώτατος αξιωματούχος του ποδοσφαίρου του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του ενδέχεται να μην στείλει την εθνική ομάδα στο τουρνουά.

«Το σίγουρο είναι ότι μετά από αυτή την επίθεση, δεν μπορούμε να περιμένουμε, ούτε να προσβλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα», δήλωσε ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας Mehdi Taj στο ιρανικό αθλητικό μέσο Varzesh3 μετά τις επιδρομές στη χώρα.

Ακόμη και πριν από την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης, οι προετοιμασίες για το τουρνουά συνοδεύονταν από ερωτήματα σχετικά με το αν θα επιτρεπόταν η συμμετοχή Ιρανών οπαδών και αξιωματούχων. Το Ιράν είναι μία από τις δύο χώρες που συμμετέχουν στο τουρνουά και καλύπτονται από την πιο αυστηρή ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ, η οποία θεσπίστηκε με εκτελεστικό διάταγμα τον περασμένο Ιούνιο.

Η απαγόρευση εξαιρεί συγκεκριμένα τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το προσωπικό υποστήριξης, αλλά αφήνει τις αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση ή την άρνηση εξαιρέσεων από τη βίζα σε άλλους — συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών αξιωματούχων ή στελεχών εταιρειών που χορηγούν ομάδες — στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα τις εξετάσει κατά περίπτωση.

Τον Δεκέμβριο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ενέκρινε όλες τις αιτήσεις βίζας για τους Ιρανούς εκπροσώπους που σχεδίαζαν να παρευρεθούν στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσιγκτον. Στη συνέχεια, το Ιράν απείλησε να μποϊκοτάρει την τελετή, ωθώντας τη FIFA να παρέμβει και να μεσολαβήσει στη διαμάχη, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το επεισόδιο.

Πηγή: Politico.com