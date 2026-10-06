Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για να τουφεκιστεί από εκτελεστικό απόσπασμα του αμερικανικού στρατού ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, δράστης της επίθεσης με 13 νεκρούς στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (5/10) εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ «συνέστησε –και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ ενέκρινε– τη θανάτωση διά τυφεκισμού από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου τρομοκράτη Νιντάλ Μαλίκ Χασάν», ανέφερε ο Σον Παρνέλ μέσω X.

Secretary of War Pete Hegseth has recommended — and President Donald J. Trump has approved — death by U.S. Army firing squad for convicted terrorist Nidal Malik Hasan, the jihadist who opened fire on unarmed American soldiers at Fort Hood in 2009. He killed 13 people and wounded 32 others while shouting “Allahu Akbar” during the attack. The Secretary of the Army will set the time and place of the execution. Judgement day for Hasan has finally come. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 5, 2026

«Η ημέρα της κρίσης για τον Χασάν έφτασε επιτέλους. Η ημερομηνία και η τοποθεσία της εκτέλεσης θα ανακοινωθούν σε δεύτερο χρόνο», πρόσθεσε ο Σον Παρνέλ.

Η επίθεση στο Φορτ Χουντ

Ο Νιντάλ Μαλίκ Χασάν, μουσουλμάνος γεννημένος στις ΗΠΑ, παλαιστινιακής καταγωγής, άνοιξε πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης Φορτ Χουντ, για να εμποδίσει στρατιωτικούς να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Σκότωσε 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, και τραυμάτισε άλλους 32. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου.

Ο ταγματάρχης πρώην στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών στις 5 Νοεμβρίου 2009 και σήμερα είναι εν μέρει παράλυτος. Ο Χασάν έχει αναγνωρισθεί από πολλά πρόσωπα ως ο δράστης που άρχισε να πυροβολεί στα τυφλά, τόσο εναντίον συναδέλφων του, όσο και κατά πολιτών, φωνάζοντας συνάμα συνθήματα υπέρ του Αλλάχ.

Είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013. Το σώμα των ενόρκων, που αποτελείτο αποκλειστικά από στρατιωτικούς, έκρινε ένοχο τον Χασάν για 13 δολοφονίες εκ προμελέτης και 32 απόπειρες δολοφονίας εκ προμελέτης. Από την αρχή της δίκης του ο κατηγορούμενος είχε παραδεχτεί ότι ήταν ο δράστης του μακελειού και δεν αμφισβήτησε κανέναν από τους 89 μάρτυρες κατηγορίας που κατέθεσαν κατά τις 11 πρώτες ημέρες της δίκης του. Ο Χασάν είχε αναλάβει μόνος του την υπεράσπισή του αφού απέλυσε την ομάδα των συνηγόρων του. Μάλιστα όταν ο στρατοδίκης τον κάλεσε να παρουσιάσει τα επιχειρήματά του, για όσα έπραξε, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «η υπεράσπιση ολοκλήρωσε».

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961. Τότε είχε εκτελεστεί ο στρατιώτης Τζον Μπένετ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για βιασμό και απόπειρα δολοφονίας 11χρονης στην Αυστρία.