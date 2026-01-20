Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο της Βρετανίας να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αποτελεί «πράξη απόλυτης αδυναμίας», προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία».

Στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος βρίσκεται το νησί Ντιέγκο Γκαρσία όπου υπάρχει μια στρατηγικής σημασίας αεροπορική στρατιωτική βάση ΗΠΑ-Βρετανίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η συμφωνία επιστροφής των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, που έχει εγκριθεί από τις ΗΠΑ, υπογράφηκε από το Λονδίνο τον περασμένο Μάιο. Σύμφωνα με το κείμενο, η Βρετανία επιστρέφει τα Τσάγκος στον Μαυρίκιο, αλλά διατηρεί τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης μισθώνοντας το Ντιέγκο Γκαρσία για 99 χρόνια.

«Σοκαριστικό, ο ‘λαμπρός’ Σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ, η Βρετανία, σχεδιάζει αυτή τη στιγμή να χαρίσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία, όπου υπάρχει μια ζωτικής σημασίας αμερικανική Στρατιωτική Βάση, στον Μαυρίκιο, και το κάνει ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΛΟΓΟ», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Το γεγονός ότι η Βρετανία παραχωρεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έδαφος αποτελεί πράξη ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑΣ και προστίθεται στον πολύ μακρύ κατάλογο των λόγων Εθνικής Ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Κίνα και η Ρωσία παρατήρησαν αυτή την πράξη πλήρους αδυναμίας», εκτίμησε ο ίδιος. «Πρόκειται για Διεθνείς Δυνάμεις οι οποίες δεν αναγνωρίζουν παρά την ΙΣΧΥ, λόγος για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό την ηγεσία μου, χαίρουν πλέον, έπειτα από μόλις έναν χρόνο, μεγαλύτερου σεβασμού παρά ποτέ».

«Η Δανία και οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοί της πρέπει ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΣΩΣΤΟ», κατέληξε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Jan 20 2026, 1:38 AM ET ) Shockingly, our “brilliant” NATO Ally, the United Kingdom, is currently planning to give away the Island of Diego Garcia, the site of a vital U.S. Military Base, to M… pic.twitter.com/tufWGCx2RG — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 20, 2026

Η υπογραφή της συμφωνίας επιστροφής των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο καθυστέρησε μετά την ορκωμοσία Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 προκειμένου το Λονδίνο να δώσει χρόνο στη νέα αμερικανική κυβέρνηση να εξετάσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισημάνει ότι «τείνει να συμφωνήσει». Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε χαιρετίσει με ανάρτησή του στο Χ μια συμφωνία «που διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη, σταθερή και αποτελεσματική εκμετάλλευση» της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, «ζωτικής σημασίας για την περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια».