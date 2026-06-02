Κατηγορηματικά αντίθετος με τα δημοσιεύματα που ήθελαν το «πάγωμα» των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί χωρίς καμία διακοπή. «Έφτασε η στιγμή να προχωρήσετε σε συμφωνία», είπε παράλληλα, απευθυνόμενος στους Ιρανούς.

«Οι ισχυρισμοί των fake news ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι ΗΠΑ διέκοψαν τις συνομιλίες τους πριν από λίγες ημέρες είναι ανυπόστατοι και ανακριβείς. Η μεταξύ μας διαπραγμάτευση εξελίσσεται αδιάλειπτα: πριν από τέσσερις ημέρες, πριν από τρεις ημέρες, πριν από δύο ημέρες, χθες αλλά και σήμερα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Παρότι σημείωσε πως το αποτέλεσμα των συνομιλιών παραμένει αβέβαιο, έστειλε ένα σαφές τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη: «Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έφτασε η στιγμή να προχωρήσετε σε συμφωνία. Αυτό που κάνετε εδώ και 47 χρόνια δεν είναι δυνατόν να επιτραπεί να συνεχιστεί».

Σε εξέλιξη οι απευθείας συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου

Την ίδια ώρα, η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου για αποκλιμάκωση της κρίσης οδήγησε στην έναρξη ενός νέου γύρου απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά συνάντηση εκπροσώπων των δύο κρατών, τα οποία δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και τελούν υπό εμπόλεμη κατάσταση από το 1948, η οποία φιλοξενείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και αναμένεται να κρατήσει δύο ημέρες.

Κατόπιν της μεσολάβησης Τραμπ, η κυβέρνηση του Λιβάνου ανακοίνωσε ένα πλαίσιο αμοιβαίων δεσμεύσεων. Το Ισραήλ συμφώνησε να μην προχωρήσει στα σχεδιαζόμενα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, δεσμεύτηκε να αναστείλει τις επιθέσεις της κατά του ισραηλινού εδάφους.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στον νότο

Παρά το διπλωματικό αυτό βήμα και τις διαβεβαιώσεις για εκατέρωθεν αυτοσυγκράτηση, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει έκρυθμη και δεν εμπνέει εφησυχασμό στους πολίτες του Λιβάνου. Το Ισραήλ συνεχίζει κανονικά τις αεροπορικές επιδρομές και τους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξεκαθαρίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν.

Αντίστοιχα, η Χεζμπολάχ γνωστοποίησε τη διεξαγωγή νέων επιχειρήσεων εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η λιβανική κυβέρνηση δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει τις απευθείας επαφές στην Ουάσιγκτον για να διεκδικήσει την παράταση της εκεχειρίας. Παράλληλα, το Ιράν θέτει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο ως βασική προϋπόθεση, επιδιώκοντας να την εντάξει σε μια ευρύτερη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου.