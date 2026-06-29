Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι πρόκειται να πραγματοποιηθεί μια κρίσιμη συνάντηση με αντικείμενο το Ιράν, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στην Ντόχα του Κατάρ, αποφεύγοντας ωστόσο να επεκταθεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις ή λεπτομέρειες γύρω από την ατζέντα των συζητήσεων.

Μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ίδια η Τεχεράνη ήταν εκείνη που ζήτησε τη συγκεκριμένη επαφή, επιβεβαιώνοντας πως οι δύο πλευρές θα βρεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κατάρ, έχοντας τη συνδρομή του Πακιστάν, διατηρεί ενεργό μεσολαβητικό ρόλο το τελευταίο διάστημα, καταβάλλοντας προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις δύο πλευρές με απώτερο σκοπό την εξεύρεση μιας λύσης που θα οδηγήσει στον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με το Ιράν που αναμένεται να λάβει χώρα στην Ντόχα, την Τρίτη.

«Ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα μεταβούν στην Ντόχα για υψηλού επιπέδου συναντήσεις αυτή την εβδομάδα, καθώς συνεχίζουμε να συζητάμε το μνημόνιο κατανόησης. Στο περιθώριο αυτών των υψηλού επιπέδου συνομιλιών, θα είναι οι τεχνικές συνομιλίες», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.