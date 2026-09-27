Σε τροχιά νέων διπλωματικών διεργασιών φαίνεται πως εισέρχονται οι σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πιο συγκεριμένα, μιλώντας στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα καθίσουν εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την ιρανική πλευρά, εντός των επόμενων ημερών.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια επαναπροσεγγίσης και διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή παραμένουν ιδιαίτερα εύθραυστες.

Το Ιράν επέμεινε νωρίτερα ότι μόνο η διπλωματία μπορεί να οδηγήσει σε μια διευθέτηση της κρίσης, αφού ο Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων.

«Οι όροι μας είναι σαφείς, και οποιαδήποτε κίνηση προς τα εμπρός, για να ξανανοίξει το Ορμούζ, εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων. Δεν υπαναχωρούμε από αυτούς. Μόνο μια λύση που θα επιτευχθεί μέσω διαπραγμάτευσης, θα μας βγάλει από το αδιέξοδο», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Το Ιράν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μεταβίβασε μέσω των Καταριανών διαπραγματευτών μια ειρηνευτική πρόταση στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο ο Πρόεδρος Τραμπ την απέρριψε το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι οι Ιρανοί ζητούν τώρα μια συμφωνία επειδή «ηττώνται».