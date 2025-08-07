Την προσχώρηση χωρών της Μέσης Ανατολής στις «Συμφωνίες του Αβραάμ» προέτρεψε την Πέμπτη 07/08 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο να εγκαθιδρυθούν οι διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Όπως ξεκαθάρισε ο Τραμπ, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή.

«Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που “δημιουργείται” από το Ιράν έχει ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΙ εντελώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

Προσπάθειες επέκτασης των συμφωνιών έχουν περιπλακεί από τον αυξανόμενο αριθμό θανάτων και τον λιμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά ενεργά με το Αζερμπαϊτζάν την πιθανότητα να εντάξει τη χώρα αυτή και ορισμένους συμμάχους της Κεντρικής Ασίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ, ελπίζοντας να εμβαθύνει τους υπάρχοντες δεσμούς τους με το Ισραήλ, σύμφωνα με πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ (Abraham Accords) είναι μια σειρά ιστορικών συμφωνιών εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και αραβικών κρατών.

Ουσιαστικά, αποσκοπούν στην ενίσχυση της ειρήνης, της οικονομικής συνεργασίας, του εμπορίου και της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς ανάμεσα σε πρώην εχθρικά κράτη.

Την εν λόγω συμφωνία έχουν ήδη υπογράψει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Σουδάν και το Μαρόκο.

Η ονομασία τους παραπέμπει στον Αβραάμ, τον κοινό πατριάρχη του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, ως σύμβολο ενότητας. Οι συμφωνίες θεωρούνται σημαντική εξέλιξη για την περιοχή, αν και επικρίνονται από ορισμένες παλαιστινιακές και αραβικές πλευρές, που τις βλέπουν ως απομάκρυνση από τη στήριξη προς την παλαιστινιακή υπόθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2020 με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.