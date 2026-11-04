Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τετάρτη (4/11) τον Τύπο για να του εκθειάσει το εργοτάξιο της μελλοντικής αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου, που είναι “η ωραιότερη του κόσμου, νομίζω” όπως είπε, την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών, το αποτέλεσμα των οποίων ήταν καταστροφικό για το κόμμα του.

Χωρίς να κάνει καμιά αναφορά στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος που δεν φάνηκε να ενοχλείται από τους θορύβους στον χώρο αυτόν, επιδόθηκε στη μακρά περιγραφή του σχεδίου κατασκευής της αίθουσας, μιλώντας για τις “φλέβες” των μαρμάρων και για την τοποθέτηση των κουζινών, σε μια στιγμή που φαίνεται να είναι από τις πιο περίεργες της δεύτερης θητείας του.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Δημοκρατικό κόμμα θα μπορούσε να “καταστραφεί” εάν επρόκειτο να κινήσει μια διαδικασία παραπομπής σε βάρος του μετά την ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς στις αρχές του 2027.

Όταν ρωτήθηκε για αυτό το ενδεχόμενο, την επομένη της μεγάλης ήττας του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, ο Τραμπ δήλωσε: “Νομίζω ότι αυτό θα κατέστρεφε το Δημοκρατικό κόμμα, εάν το έκαναν” και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει “κανένας λόγος” παραπομπής του.