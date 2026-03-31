Με μια ακόμη προκλητική παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στους Ευρωπαίους συμμάχους, να «πάνε στο Στενό του Ορμούζ και να πάρουν το πετρέλαιο μόνοι τους», καλώντας τους ουσιαστικά να αναλάβουν μόνοι τους τη διαχείριση της κρίσης γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας ότι οι χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον εφοδιασμό καυσίμων θα πρέπει είτε να αγοράσουν από τις ΗΠΑ είτε να «δείξουν θάρρος» και να εξασφαλίσουν μόνες τους την πρόσβαση στο Ορμούζ.

«Θέλετε καύσιμα; Πηγαίνετε να τα πάρετε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πάντα εκεί»

Ο Τραμπ επανέλαβε το γνώριμο αφήγημά του περί «ανισότιμης συμμαχίας», σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται πλέον να λειτουργούν ως εγγυητής ασφάλειας για την Ευρώπη.

«Θα πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας», ήταν το μήνυμα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση των συμμάχων στην ένταση με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσινγκτον έχει ήδη κάνει «το δύσκολο κομμάτι», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη γραμμή Τραμπ, που αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμμαχίες περισσότερο ως εμπορική συναλλαγή παρά ως πολιτική και στρατηγική σχέση. Το μήνυμα προς την Ευρώπη είναι σαφές: λιγότερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ, περισσότερη «αυτοβοήθεια», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει εμπλοκή σε ένα από τα πιο ευαίσθητα γεωπολιτικά περάσματα του πλανήτη.

Από τη γεωπολιτική… στο «πάρ’ το μόνος σου»

Αν μη τι άλλο, ο Τραμπ παραμένει συνεπής: βλέπει τη διεθνή πολιτική σαν ένα μείγμα real estate deal και reality show. Μόνο που εδώ δεν μοιράζονται ουρανοξύστες, ακίνητα και μετοχές, αλλά στρατιωτικές ευθύνες, ενεργειακές αρτηρίες και ακόμη πιο σημαντικό: Ανθρώπινες ζωές και μία καταστροφή έτσι όπως μόνο ο πόλεμος «γνωρίζει» να προκαλεί

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στο «αγοράστε από εμάς» και το «πηγαίνετε να το πάρετε μόνοι σας», μένει η απορία: πρόκειται για γεωπολιτική στρατηγική ή για ακόμα ένα επεισόδιο του γνωστού δόγματος «πρώτα η Αμερική και οι υπόλοιποι… βλέπουμε»; Γιατί, αν είναι το δεύτερο, τότε μάλλον ο Τραμπ δεν ζητά συμμάχους, ζητά κομπάρσους σε μια παράσταση όπου ο ίδιος έχει ήδη αυτοανακηρυχθεί πρωταγωνιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος