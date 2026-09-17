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«Μειώστε τα επιτόκια για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και (σ.σ. κάντε το) γρήγορα», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της απόφασης της Fed να αυξήσει τα επιτόκια προκειμένου να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό.
«Τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι στο 1% ή λιγότερο», υποστήριξε ο Τραμπ. Άποψη την οποία δεν συμμερίζεται η αμερικανική κεντρική τράπεζα, που αποφάσισε να τα αυξήσει – για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 – κατά 25 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντάς τα στο εύρος του 3,75-4%, εκτιμώντας παράλληλα ότι θα χρειαστεί και νέα αύξηση μέχρι το τέλος του έτους.