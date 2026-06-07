Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι ελπίζει το Ισραήλ να μην ανταποδώσει τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν, τονίζοντας ότι οι ιρανικές επιδρομές «δεν έπληξαν κανέναν».

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι δύο χώρες «έκαναν το κομμάτι τους» (καθώς το Ισραήλ είχε προχωρήσει σε δικό του πλήγμα νωρίτερα και το Ιράν απάντησε), με τον ίδιο να υπογραμμίζει πως οι ΗΠΑ βρίσκονται πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με την Τεχεράνη, την οποία δεν επιθυμεί να τινάξει στον αέρα.

«Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: ρίξατε τους πυραύλους σας, αυτό είναι αρκετό», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News. Εάν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτεθεί ξανά, η σύγκρουση απλώς θα συνεχιστεί όπως συμβαίνει τα τελευταία 47 χρόνια, ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εξέφρασε απογοήτευση για την τελευταία κλιμάκωση, λέγοντας ότι η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε ενώ οι συνομιλίες βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο.