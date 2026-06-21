Μια νέα δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου αναμένεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο το ήδη έκρυθμο σκηνικό στη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός ηγέτης απαίτησε από το Ιράν να βάλει ένα οριστικό και άμεσο τέλος στις επιχειρήσεις που διεξάγουν οι δυνάμεις των εντολοδόχων του στο έδαφος του Λιβάνου.

Παράλληλα, ο ίδιος δεν δίστασε να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους, προειδοποιώντας ανοιχτά πως σε αντίθετη περίπτωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως έτοιμες να ενεργοποιήσουν εκ νέου τα στρατιωτικά τους πλήγματα και να επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους καλοπληρωμένους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στο⁠ Truth Social. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε πάλι το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμη πιο σκληρά!!!».